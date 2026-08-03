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Хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар край село Стрелци

03.08.2026 / 20:49 1

Снимка: Булфото, архив

Хеликоптер от 24-та авиобаза "Крумово" се включи в гасенето на големия пожар край село Стрелци, община Брезово.

В овладяването на огнената стихия участват 10 екипа от различни служби на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив, булдозер от сектор „Специализирани оперативни дейности“ и три доброволни формирования, предава bTV.

По първоначални данни пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Към момента няма опасност за населени места и хора.

Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколистна гора.

Гасителните действия продължават и към този час. Екипите на място полагат всички усилия за ограничаване на разпространението на пожара и пълното му ликвидиране.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 643120 | Одобрение: 127250
А снимката е от миналата година на румънския Бляк Хоук.....Ние нямаме такъв !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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