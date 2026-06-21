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Хеликоптер се включи в издирването на младата жена в Банско

21.06.2026 / 12:32 0

Булфото

Хеликоптер се е включил в издирването на младата жена в района на Банско, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.

По-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето" и хижа „Вихрен", но не е стигнала в хижата.

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