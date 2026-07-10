Хеликоптер транспортира в "Пирогов" пострадалото при снощната катастрофа край Мъглиж момиче

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14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофата на Подбалканския път край Мъглиж, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер от УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора до "Н. И. Пирогов" в София.

Въздушната линейка е излетяла около 15 часа, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високоспециализирано лечение, предаде БНР.

Катастрофата стана снощи около 22.00 часа на километър 324+200 на главния път София – Бургас.

По първоначална информация на ОД на МВР – Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил "Мерцедес", управляван от 35-годишен мъж, и лек автомобил "Пежо", шофиран от 50-годишен водач, който загива на място. Пътувалото с него 14-годишно момиче продължава да се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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