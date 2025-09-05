Хеликоптер транспортира жена с мозъчен кръвоизлив от Смолян в София

снимка Булфото

Пациентка с мозъчен кръвоизлив бе транспортирана с въздушна линейка от Смолян към болница "Пирогов" в София, заяви д-р Красимир Събев, началник на ОАРИЛ при Многопрофилната болница за активно бечение "Братан Шукеров" в Смолян.

Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния.

Пациентката е на 50 години, днес внезапно ѝ прилошало, при което е бил повикан екип на "Спешна помощ". Диагностика със скенер установила, че става дума за мозъчен кръвоизлив, най-вероятно причинен от аневризма, уточниха медици от смолянската болница.

В "Пирогов" жената ще бъде подложена на специализирано лечение, предаде БТА.

