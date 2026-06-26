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Хеликоптери Ми-26 разполагат ракетни системи "Панцир" върху блоковете в Москва

26.06.2026 / 11:18 1

Кадър Фб

Руските сили използват хеликоптери Ми-26, за да разположат ракетни системи „Панцир“ на покривите на жилищни сгради в московския район Чертаново-Северное, предаде Де Ре милитари.

 

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Коментари
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Горан (преди 17 минути)
Рейтинг: 15902 | Одобрение: -5623
и това няма да ги спаси, докъде се докараха тъпите бушмени да се защитават от украйна в москва, украинците направиха за смях прехвалената руска армия
да ама не

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