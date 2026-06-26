Хеликоптери Ми-26 разполагат ракетни системи "Панцир" върху блоковете в Москва
26.06.2026 / 11:18 1
Кадър Фб
Руските сили използват хеликоптери Ми-26, за да разположат ракетни системи „Панцир“ на покривите на жилищни сгради в московския район Чертаново-Северное, предаде Де Ре милитари.
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