Хелоуин превзе БТВ

Новият епизод на „Кой да знае?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV, ще бъде изпълнен с мистериозни обрати, чудовищни конфликти и страховито чувство за хумор точно, както повелява традицията на Хелуин. Водещият Сашо Кадиев, с неизчерпаемите си шеги и магическата си пръчка, ще се въплъти в един от най-обичаните магьосници на малки и големи – Хари Потър. С много чар и сладки приказки, той ще се опита да скрие липсата си на знания за руската класика, когато се наложи да смени мястото си с капитана Христо Пъдев. В тази ситуация, актрисата Албена Павлова, която влиза в отбора чудовища на Пъдев довечера, много бързо ще го изобличи като „мошеник“ и „лъжец“.

В най-зловещо-смешния епизод на „Кой да знае?“ капитан Христо Пъдев ще бъде истински и неповторим Граф Дракула. Той ще посрещне в отбора си носителката на „Икар“, актрисата с неповторим талант - Албена Павлова, която пък ще е маскирана като … очарователна Мортиша.

До капитан Милица Гладнишка, която влиза в ролята на вампира Кармила, ще играе актьорът Иван Панаьотов, който пък ще влезе в образа на Гомес Адамс.

Въпроси за български поверия, математически формули и още много неочаквани и интересни теми, ще позатруднят, но и развеселят маскираните участници тази вечер. Смехът в студиото ще е повече от заразителен, и както винаги ще докосне всички пред екраните. Актьорът Христо Пъдев дори ще разчувства участниците с невероятна семейна история, а с някои от верните си отговори ще накара публиката в студиото да го аплодира на крака.

Защо водещият ще трябва да коленичи в студиото и да завърже връзките на Граф Дракула (Христо Пъдев) най-демонстративно – зрителите ще разбера в новия страшно-смешен епизод на „Кой да знае?“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV.

