Хелоуин се оказа български празник

02.11.2025 / 14:55 1

Забавен виц пусна Обекти.бг:

Хелоуин всъщност е български празник.

Пълно е с тикви и вещици на държавна служба, които питат „Почерпка или пакости?“.

 

MrBean (преди 18 минути)
Рейтинг: 195877 | Одобрение: -1833
Явно така мислят и роднините на кмета-арестант.Обявили са Хелоуин парти за 01.11.... пък БГ празниак може да не е за тях////

