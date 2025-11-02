Хелоуин се оказа български празник
02.11.2025 / 14:55 1
Забавен виц пусна Обекти.бг:
Хелоуин всъщност е български празник.
Пълно е с тикви и вещици на държавна служба, които питат „Почерпка или пакости?“.
