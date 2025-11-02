Хелоуин се оказа български празник

Забавен виц пусна Обекти.бг:

Хелоуин всъщност е български празник.

Пълно е с тикви и вещици на държавна служба, които питат „Почерпка или пакости?“.

