Херо: Официално с мен никой не е разговарял за националния отбор

Официално с мен никой не е разговарял да поема националния отбор. Това обяви Димитър Димитров - Херо ексклузивно пред БГНЕС по повод информациите, че именно той ще наследи Илиан Илиев на поста и че тази сутрин Христо Стоичков го е навивал да се ангажира с представителния тим.

"Неофициалните разговори не ги броя. Официално с мен никой не е разговарял", категоричен беше Херо пред нашата медия.

"Информацията, която имам, е от медиите, никой не ми се е обаждал. Трудно ми е да отговарям на хипотетични въпроси "искам ли, не искам ли", защото ако кажа, примерно, "да", ще стане все едно сам се предлагам", каза още той.

"Излезе едно писание, което адски много ме нервира, че жена ми не ми позволява. Никога тя не се е месила в моите лични работи. Беше много некоректно", обясни Димитър Димитров по повод появилите се слухове.

БГНЕС все пак разбра, че Херо е вариант за нов селекционер, но евентуално след Нова година. Дотогава тимът най-вероятно ще бъде воден от селекционера на младежите Александър Димитров и помощника на Илиан Илиев в представителния тим Георги Донков.

Припомняме, че Илиев се раздели с поста след двете последователни поражения от Испания и Грузия с по 0:3 в световните квалификации. Треньорът на Черно море напусна длъжността, за да потуши напрежението около футболистите след двете загуби.

