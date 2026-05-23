Хеттрик на Хари Кейн донесе 21-ва купа на Германия на Байерн Мюнхен

Байерн Мюнхен спечели за рекордния 21-ви път турнира за Купата на Германия.

Във финала, който по традиция се игра на Олимпийския стадион в Берлин, баварците надиграха с 3:0 защитаващия трофея си тим на Щутгарт.

Герой за Байерн бе централният нападател Хари Кейн, който реализира хеттрик, предаде БТА.

След безрезултатно първо полувреме, в което Щутгарт имаше леко предимство, Байерн успя да поведе в резултата в 55-ата минута. Бързо изпълнение на фаул позволи на Майкъл Олисе да напредне по десния фланг и да центрира в наказателното поле, където Кейн бе оставен непокрит и за англичанина не бе проблем да вкара с глава за 1:0.

Неговото второ попадение дойде в 80-ата минута. Той получи топката с гръб към вратата точна на точката за изпълнение на дузпа, освободи се от персоналния си пазач и с лек, но много добре насочен удар преодоля Александър Нюбел за втори път.

— FC Bayern München (@FCBayern) May 23, 2026

Крайното 3:0 бе оформено от дузпа в добавеното време, а за Кейн това бе гол номер 51 през сезона.

За Байерн това е първа купа на Германия от 2020 година, когато тимът спечели требъл, вдигайки титлата в Бундеслигата и трофея в Шампионската лига. През настоящата кампания баварците останаха много близо до повторяне на това постижение, като отново спечелиха местното първенство, но в Шампионската лига отпаднаха на полуфиналите.

