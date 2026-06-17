Хеттрик на Меси донесе категоричен успех на световния шампион Аржентина срещу Алжир на Мондиал 2026

кадър: БНТ

Световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир - 3:0. Макар и почти на 39 години, Лионел Меси затвърди легендарния си статут с изключително представяне. Суперзвездата на "гаучосите" реализира хеттрик и изравни Мирослав Клозе на върха в голмайсторската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения, а до края на първенството Меси ще може да излезе еднолично начело в престижната класация.



Това съвсем не е единственото паметно постижение, с което аржентинецът се сдоби днес. Toй стана първият футтболист в историята, участвал на шест световни първенства. Същото след броени часове ще стори и другата икона на футбола в последните две десетилетия - Кристиано Роналдо.

Двамата са и единствените играчи с попадения на финалите на пет планетарни форума. Меси е първият, който бележи на световни първенства с интервал от 20 години между дебютния и последния си гол, но Кристиано има шанс да изравни и този рекорд.

До днес Роналдо беше най-възрастният автор на хеттрик на Световно първенство. Той се разписа три пъти за зрелищното 3:3 между Португалия и Испания на Мондиал 2018, когато беше на 33 години, но Меси наниза три гола в един мач на 38 години.

Всичко това Меси постигна в своя мач номер 200 с екипа на Аржентина. Той откри резултата в 17-ата минута, в 60-ата удвои аванса на "гаучосите", а четвърт час преди края оформи хеттрика си. По този начин съставът на Лионел Скалони оглави класирането в група "J", където са още Австрия и Йордания, предаде Sportal.bg.

Аржентина ще се опита да стане третият отбор в историята, който триумфира на две поредни първенства. "Албиселесте" се представи много силно в квалификациите в зона КОНМЕБОЛ, като зае първо място. Лионел Меси и компания вече са в серия от 8 поредни победи с голова разлика 24:1.

Алжир участва на световни финали за първи път след пауза от 12 години. "Пустинните лисици" се славят със стабилната си игра в дефанзивен план, като не допуснаха нито едно попадение в четирите си контроли преди шампионата на планетата, но днес срещу тях имаше противник от съвсем друга класа.

Лионел Меси изведе Аржентина с капитанската лента и си партнираше в предни позиции с Лаутаро Мартинес, а Хулиан Алварес остана сред резервите. В средата на терена селекционерът Лионел Скалони се довери на Родриго де Пол, Алексис Мак Алистър и Тиаго Алмада. Бранителите пред Емилиано Мартинес бяха Гонсало Монтиел, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес и Факундо Медина.

На пейката личаха имената на Николас Отаменди, Науел Молина, Леандро Паредес, Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес, Джовани Ло. Селсо и изгряващата звезда Нико Пас.

Алжир играеше с един нападател в лицето на Амин Гуири. Зад него действаха Анис Хадж Муса, Ибрахим Маза и Фарес Шаиби, а двойка вътрешни халфове бяха Хишем Будауи и Набил Бенталеб. Селекционерът Владимир Петкович не включил сред титулярите ветерана Рияд Марез.

Под рамката за "пустинните лисици" застана Люка Зидан, а защитната линия на тима бе съставена от Рафик Белгали, Аиса Манди, Рами Бенсебаини и Раян Аит-Нури

Меси стана първият футболист в историята, участвал на финалите на шест световни първенства. Легендата на Барселона прати топката в мрежата на Алжир още в 5-ата минута след пас на Лаутаро Мартинес, но попадението му беше отменено заради засада.

Малко по-късно алжирците помислиха, че са открили резултата, но радостта им не продължи дълго, защото и в тази ситуация имаше засада. Иначе, подаването на Ибрахим Маза към Фарес Шаиби бе много добро, а нападателят на Айнтрахт (Франкфурт) хладнокръвно преодоля Емилиано Мартинес.

Аржентинците определно се стремяха да аткуват предимно през центъра и настойчивостта им в това отношение получи отплата. В 18-ата минута Родриго де Пол намери Меси, а той имаше достатъчно пространство, за да нагласи топката на левия си крак и безпощадно да я забие в левия ъгъл на алжирската врата - 1:0.

Попадението беше под номер 118 за Меси с екипа на Аржентина и 14-то на световни финали. По този начин аржентинецът изравни постижението на Кристиано Роналдо, който е единственият друг футболист с попадения на пет различни първенства.

До паузата за хидратация на футболистите нямаше друг удар в мача, освен попадението на Меси. В 32-рата минута капитанът на Аржентина заслужаваше жълт картон за грубо нарушение срещу Бенсебаини, но реферът Шимон Марчиняк показа снизходителност към звездата на "албиселесте".

В 35-тата минута аржентинците направиха хубава атака по левия фланг, но Лаутаро Мартинес беше блокиран. Малко по-късно Фарес Шаиби отправи удар с глава, но той мина на безопасно разстояние от гредата. Последва контра на Меси и шут на Тиаго Алмада, който също излезе в аут.

В края на полувремето аржентинците се активизираха. Шаиби още веднъж се оказа на добра позиция пред наказателното поле, но прати топката високо над напречната греда. Хадж Муса също напомни за себе си с каскада от финтове и диагонален удар, който обаче не затрудни Емилиано Мартинес.

На почивката в игра за Аржентина влезе Науел Молина вместо Гонсало Монтиел. Световните шампиони започнаха с по-голяма лекота да намират свободни пространства в противниковата половина и да създават голови положения.

В 51-вата минута Меси опита силен диагонален изстрел, но топката мина високо над вратата. По-близо до гола беше Лаутаро Мартинес в 54-тата минута. Нападателят на Интер получи пас в наказателното поле и шутира по тревата, но Люка Зидан внимаваше.

Това беше и последната изява на Лаутаро Мартинес в мача. Той отстъпи мястото си на Хулиан Алварес, а Николас Гонсалес се появи вместо съотборника си в Атлетико Мадрид Тиаго Алмада.

Второто попадение за Аржентина падна в 60-ата минута и отново беше дело на Меси. Алексис Мак Алистър затрудни Зидан, който не се намеси убедително, а Меси това и чакаше. Капитанът на "гаучосите" стигна пръв до отботата топка и я прати в мрежата за 2:0.

В 66-ата минута Родриго де Пол майсторски изведе Меси зад защитата, а той стреля силно под гредата, но този път Люка Зидан спасии попречи на лидера на Аржентина да направи хеттрик.

В 73-тата минута Меси получи нов шанс. Топката стигна до него след хитро подаване на Хулиан Алварес, но капитанът на трикратните световни шампиони се забави и Раян Аит-Нури притича, за да предотврати опасността.

Меси обаче не се оказа да преследва трети гол в двубоя и постигна целта си в 76-ата минута. Цялата аржентинска атака беше много стойностна. Подаването дойде от Николас Гонсалес, а 38-годишният ас на "гаучосите" заи топката в мрежата от любимата си позиция пред границата на наказателното поле.

След хеттрика си Меси беше заменен под бурните овации на феновете, а в игра се появи Нико Пас. Николас Отаменди пък зае мястото на Кристиан Ромеро. Треньорът на Алжир Владимир Петкович също предприе рокади в състава си, но само с цел да съхрани силите на Бенталеб и Маза за следващия мач.

В 86-ата минута Рияд Марез можеше да върне един гол, но стреля в стената от пряк свободен удар. Алжирците искаха да донесат поне частична радост на привържениците си, но Аржентина играеше с огромно самочувствие и спокойно отбиваше атаките към вратата на Емилиано Мартинес.

Успехът на Аржентина и най-вече лекотата, с която беше постигнат, показа защо тимът на Скалони е сред големите претенденти за титлата. Във втория кръг от груповата фаза "албиселесте" ще играе срещу Австрия.

Алжир се постара да стои равностойно срещу световния шампион, но съумя да го постигне само в началото на двубоя. "Пустинните лисици" вече мислят за срещата с Йордания.

Редактор "Екип на Петел",

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