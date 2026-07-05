Хидроплан е извършил твърдо приземяване в Ийст Ривър в Ню Йорк

Кадър Youtube

Хидроплан е извършил днес твърдо приземяване в Ийст Ривър в Ню Йорк, което е разтревожило минувачите, но според градските власти при инцидента не е имало пострадали, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Хидропланът с 10 души на борда е извършил твърдо приземяване около обяд, според пожарната служба на Ню Йорк.

Самолетът след това е бил изтеглен обратно към док, съобщиха от службата.

Изображения, споделени в социалните медии, показват бял самолет, който сякаш се е наклонил настрани с върха на лявото си крило във водата, докато хеликоптер кръжи над него.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!