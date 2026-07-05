Хидроплан е извършил твърдо приземяване в Ийст Ривър в Ню Йорк
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Хидроплан е извършил днес твърдо приземяване в Ийст Ривър в Ню Йорк, което е разтревожило минувачите, но според градските власти при инцидента не е имало пострадали, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Хидропланът с 10 души на борда е извършил твърдо приземяване около обяд, според пожарната служба на Ню Йорк.
Самолетът след това е бил изтеглен обратно към док, съобщиха от службата.
Изображения, споделени в социалните медии, показват бял самолет, който сякаш се е наклонил настрани с върха на лявото си крило във водата, докато хеликоптер кръжи над него.
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