Хидрострой иска да чисти "Приморски" и "Младост" във Варна за 30 хиляди евро на месец

19.01.2026 / 15:37 0

Кадър БНТ

Само една фирма е проявила желание да се ангажира със зимното поддържане на „Приморски“ и „Младост“ във Варна. Оферта за двата района е подадена от „Хидрострой“ АД, съобщи Moreto.net.

Предложението е разгледано буквално преди дни. Подадената оферта означава, че има реален шанс в средата на зимата снегопочистването в двете кметства все пак да бъде подсигурено. При предходните обявления за избор на изпълнител дори не се появиха кандидати, които да искат да се ангажират с дейността.

Общата прогнозна стойност на поръчката е над 370 хил. евро за двата района. В договорите е заложена месечна такса готовност, която е над 30 хил. евро месечно за всеки район.

