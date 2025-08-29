Хилда Казасян с награда на „Аполония“

кадър: Нова тв

Хилда Казасян е носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ на Фондация „Аполония“. Това бе съобщено тази вечер на откриването на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в амфитеатър „Аполония“ в Созопол.

„Това е награда, която ние всяка година официално връчваме на само един представител. И то - такъв, именно човек на изкуството, който прави българската култура и я разпространява зад граница. А тази година искам да представя една изключителна, талантлива, красива, млада, изумителна българска певица - Хилда Казасян“, каза изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова.

„Аз не знам дали да не се притесня, защото това е първата награда за цялостен принос, която получавам, в което има нещо притеснително. Но имайки предвид от кого я получавам, съм най-щастливият човек на света, защото съвсем искрено много неща ме свързват със Созопол“, каза Хилда Казасян, получавайки статуетката.

По думите й „Аполония“ не е просто фестивал, това е абсолютно явление. „Представяте ли си - 41 години през какво мина нашата държава, през последните години през какво мина светът, а вие не спирате да ни подарява тези десет дни щастие, в което въздухът трепти по различен начин и преобразявате целия този и без това приказен град“, каза още певицата, предава БТА.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства.

Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

