Хиляден протест в Барселона срещу прехващането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа

снимка: Пиксабей

70 000 души протестираха в Барселона срещу прехващането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Демонстрации се проведоха в десетки градове в Испания.

Протестиращите призоваха за прекратяване на действията на израелската армия в Палестина, всеобхватно оръжейно ембарго, прекъсване на отношенията и прекратяване на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Тел Авив.

Повече от хиляда души, развяващи палестински знамена, се присъединиха към протеста в Севиля в подкрепа на палестинския народ и с искане за освобождаване на членовете на флотилията. Стотици хора излязоха и по улиците на Малага, предаде БНР.

Демонстрациите се провеждат три дни след като Израел спря флотилията "Глобал Сумуд" и задържа стотици активисти.

Испанският външен министър уточни, че 50 испански граждани са били на борда на плавателните съдове. Първоначално той обяви, че задържаните испанци са 65. Испанският консул в Тел Авив е посетил затвора Сахароним в южен Израел, където са арестуваните, но е успял да разговаря само с част от тях.

