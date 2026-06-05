Хиляди албанци протестират: Не искаме да станем Дубай

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Хиляди албанци протестираха за пореден път в столицата Тирана срещу крайбрежен туристически комплекс, планиран от компания, свързана с Джаред Кушнер - зет на президента на САЩ Доналд Тръмп и съпрег на дъщеря му Иванка, предаде Актуално.

Проектът включва изграждането на хотели на необитаемия остров Сазан и в защитената крайбрежна зона Вьоса-Нарта - влажна зона, дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки в южната област Звернец.

Сканирайки „Отменете проекта“ и държейки транспаранти „Албания не е за продан“, протестиращите поискаха правителството да блокира проекта за курорта, който предизвика опасения относно нанасянето на екологични щети и корупция.

Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) вече заяви, че е започнала разследване на средствата, използвани за придобиване на собствеността върху земя и продажбата им на инвеститори.

В събота имаше голяма демонстрация в Звернец, където десетки хора, включително еко активисти, протестираха срещу издигането на бодлива тел, блокираща достъпа до плажа.

Частни охранители нападнаха и раниха протестиращи, което накара властите да отстранят от длъжност няколко полицаи и да отнемат лицензите на две частни охранителни фирми.

Не е потвърдено, че земята, оградена с бодлива тел, е закупена от инвестиционната фирма на Кушнер Affinity Partners. Кушнер представи план за проекти за развитие в Албания преди 2 години.

Планът за мега комплекс

Според този план Кушнер възнамерява да превърне Сазан – бивша тайна комунистическа военна база, в луксозна туристическа дестинация, като проектът е на стойност около 1,4 милиарда евро (1,2 милиарда долара). В Звернец са планирани и луксозни хотели.

През януари около 40 екологични организации призоваха за спиране на плановете за курорта, позовавайки се на заплахи за биоразнообразието.

Протестиращи се събраха пред офиса на албанския социалистически премиер Еди Рама във вторник вечерта, държейки надуваеми фламинго и плакати с надписи „Родината не е за продан“ и „Не искаме Албания като Дубай“.

„Искаме цялото строителство да бъде спряно и тежките машини да бъдат изтеглени от защитената зона“, каза Джони Ворпси, еколог от организацията PPNEA-BirdLife Albania. „Това ще бъде нов град с около 10 000 стаи и ще унищожи напълно този див регион“, категоричен е той.