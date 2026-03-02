Хиляди българи остават блокирани в Близкия изток след отменени полети

снимка: МВнР

Повече от 1400 български туристи, намиращи се в държавите от Близкия изток, остават блокирани трети ден. По данни на Външното ни министерство постоянно живеещите български граждани в региона също са хиляди. Тази сутрин много от сънародниците ни разказват, че са чули взривове и все още търсят начин да се евакуират или приберат в България.

Засега българските граждани, които се намират в засегнатите страни, не могат да пристъпят към евакуация нито по суша, нито по въздух, нито по вода, предаде Нова телевизия.

От МВнР предоставят телефони, на които се дава основна информация за хората в засегнатите страни. Статистиката показва мащаба на блокадата – над 3400 полета са били отменени вчера, а днес броят им надхвърля 2000 от седемте основни летища в Персийския залив.

Част от авиокомпаниите са обявили, че полетите им ще бъдат приземени до 7 март. Други съобщават, че има възможност да възобновят летенето на 3 март, но това остава под въпрос заради неяснотата около въздушното пространство.

Разкази на очевидци

⇒ Анна Каранова, която се намира в региона на Доха, споделя, че атаките са се подновили тази сутрин.

„Преди броени минути чухме още два гърмежа. Иначе имаше затишие от вчера сутринта – последно това, което се чу, беше в 7 и половина. Вече не знаем какво се случва, още няма новини, но мои близки също казаха от различни локации на Доха, че са чули доста силни гърмежи”, сподели сънародничката ни.

⇒ В Дубай ситуацията също остава напрегната. 80 души, планирали круиз, са блокирани.

„В момента очакват информация от летището дали и кога ще бъдат отворени въздушни коридори. Също така казаха, че е събрана пълната информация относно имената на всички пасажери, за да може да се свържат с консулства”, коментира екскурзоводът Гергана Бойчева. Тя опита да успокои близките на туристите, уточнявайки, че в техния район щети от въздушна атака няма. „Чуват се далечни гърмежи, но няма никакъв хаос. Няма нищо, което да е повод за притеснение”, увери екскурзоводът.

В 15:00 ч. местно време част от авиокомпаниите се очаква да дадат нова информация. Сред блокираните в Дубай е и бившият футболист Благой Георгиев, който се опитва да се прибере от Малдивите. „Тук сме от три дни. От Малдивите се връщахме, седяхме 4-5 часа в самолета, но накрая ни свалиха”, казва Георгиев.

Отломка от ракета порази Терминал 3 на международното летище в Дубай и рани няколко души, което доведе до нова организация и проверки.

„Имаше паника, защото се събраха много хора и никой не знаеше какво става. Терминал 3 беше нашият и доколкото разбрах, казаха, че е бил ударен”, сподели Георгиев. Той е сам с приятелката си, но изрази загриженост за другите българи. „Много хора имаше с деца. Те започнаха да плачат, да нервничат на летището и естествено, че първо те трябва да се приберат. Лошото е, че няма никаква информация”, допълва бившият футболист.

⇒ Напрежение има и в Тел Авив след поредна безсънна нощ.

„Тази нощ ни събудиха в 7 часа със сирени, като аларма. Сега мисля, че се очаква пак. Чакаме навън пред бомбоубежищата”, разказва Екатерина Арие.

