Хиляди българи се пенсионират на 44 години, други над 80

Пиксабей

На каква възраст най-рано и най-късно се излиза в пенсия

Официалната възраст за пенсиониране в трета категория труд у нас през 2024 г. беше 62 г. и 2 месеца за жените и 64 г. и 7 месеца за мъжете. Има обаче много възможности за ранно пенсиониране - тежките категории труд, някои специални категории като балетистите, сектор "Сигурност", инвалидни пенсии. Затова диапазонът на възрастта, в която се излиза у нас в пенсия, е много широк - има хора, които се пенсионират на по-малко от 44 години, а има и такива, които на над 80 г. имат новоотпусната пенсия, пише Сега.

От пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии през 2024 г. (97 131 души), 9,6% са на възраст до 44 г. (9369 души). Над една трета (37 099 души) са се пенсионирали под 60-годишна възраст. Макар и единици, има хора, които получават нова пенсия на над 80 г. - 33 пенсионери в тази възрастова група са получили нова пенсия през 2024 г. Общо 2407 са избрали да се пенсионират на над 70-годишна възраст (или пък са били принудени да работят поради недостатъчно стаж).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!