Хиляди българи в чужбина да представят в НАП важен документ

Български студент в чужбина - редовно обучение, който не е навършил 26-годишна възраст и не упражнява трудова дейност в друга държава членка на Европейския съюз, се осигурява за сметка на държавния бюджет. Това съобщиха от НЗОК в отговор на въпрос от гражданин относно здравното осигуряване на студент първи курс в чужбина.



За да се уреди здравноосигурителния му статус в България, е необходимо да се представи в офис на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес доказателствени документите от университета, в който студентът следва (напр. удостоверение или служебна бележка от университета за записания семестър или учебна година, преведени на български език от лицензирана фирма).





Съгласно описания в бележката период на обучение, НАП вписва този период и на лицето не се налага да заплаща здравни осигуровки.



Тъй като в НАП се представят документите и това е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България, за повече информация следва да се обърнете към агенцията.

