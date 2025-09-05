Хиляди българи в капан с пенсиите: НОИ не стига
Причината е, че българинът не заделя достатъчно пари за старост Голям капан с пенсиите дебне българите. Причината е, че те не заделят достатъчно пари за старост
В България темата за пенсиите продължава да бъде източник на тревога и несигурност. Докато мнозина се надяват, че държавната система ще ги подкрепи на старини, реалността рисува съвсем различна картина — такава, в която бъдещите пенсионери рискуват да живеят под прага на бедността, пише Стандарт.
Един стълб не стига: защо НОИ не е достатъчен
Държавната пенсионна система е в хроничен дефицит.
Демографските тенденции са неблагоприятни — населението застарява, а работещите намаляват.
Прогнозите сочат, че след 15–20 години съотношението между работещи и пенсионери може да достигне критичното 1:1.
Това означава, че бъдещите пенсии ще бъдат значително по-ниски от настоящите доходи. Например:
Показател
Стойност
Средна пенсия
~928 лв.
Минимална пенсия
~600 лв.
Средна заплата
~2200 лв.
Заместваемост
~40% (целта в развитите страни: 60–70%)
Човек с днешна заплата от 3000 лв. може да очаква пенсия от около 1200 лв. — и то след десетилетия инфлация.
Къде е капанът?
Въпреки че вторият и третият стълб на пенсионната система — задължителните и доброволните фондове — управляват над 20 млрд. лв., малцина българи внасят допълнително. Причините:
60% от хората нямат никакви дългосрочни спестявания.
Мнозина държат парите си на депозити с лихви под 2%, което води до "тиха загуба" заради инфлацията.
Скритата възможност: инвестиции и време
Финансовите експерти подчертават силата на дългосрочните инвестиции. Ето какво показва един прост пример:
Ако 30-годишен инвестира 300 лв./месечно в ETF-и със средна доходност от 7%, до 65 г. ще натрупа около 850 000 лв.
Това би осигурило доход от 2800 лв./месечно — над два пъти повече от очакваната държавна пенсия.
Времето е по-важно от сумата:
Начало на инвестиция
Вноска/месец
Натрупана сума на 65 г.
На 25 г.
200 лв.
~500 000 лв.
На 45 г.
500 лв.
~240 000 лв.
Какво може да се направи?
Втори и трети стълб: Използване на данъчни облекчения и ефекта на сложната лихва.
Инвестиции: Взаимни фондове, ETF-и, дивидентни акции.
Недвижими имоти: Традиционен актив, но с рискове — поддръжка, демографски спад.
Изборът е личен
Българите имат избор — да оставят бъдещето си в ръцете на НОИ или да поемат лична отговорност. Пенсионирането не е въпрос на възраст. То е въпрос на подготовка.
