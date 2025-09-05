Хиляди българи в капан с пенсиите: НОИ не стига

Пиксабей

Причината е, че българинът не заделя достатъчно пари за старост Голям капан с пенсиите дебне българите. Причината е, че те не заделят достатъчно пари за старост

В България темата за пенсиите продължава да бъде източник на тревога и несигурност. Докато мнозина се надяват, че държавната система ще ги подкрепи на старини, реалността рисува съвсем различна картина — такава, в която бъдещите пенсионери рискуват да живеят под прага на бедността, пише Стандарт.

Един стълб не стига: защо НОИ не е достатъчен

Държавната пенсионна система е в хроничен дефицит.

Демографските тенденции са неблагоприятни — населението застарява, а работещите намаляват.

Прогнозите сочат, че след 15–20 години съотношението между работещи и пенсионери може да достигне критичното 1:1.

Това означава, че бъдещите пенсии ще бъдат значително по-ниски от настоящите доходи. Например:

Показател

Стойност

Средна пенсия

~928 лв.

Минимална пенсия

~600 лв.

Средна заплата

~2200 лв.

Заместваемост

~40% (целта в развитите страни: 60–70%)

Човек с днешна заплата от 3000 лв. може да очаква пенсия от около 1200 лв. — и то след десетилетия инфлация.

Къде е капанът?

Въпреки че вторият и третият стълб на пенсионната система — задължителните и доброволните фондове — управляват над 20 млрд. лв., малцина българи внасят допълнително. Причините:

60% от хората нямат никакви дългосрочни спестявания.

Мнозина държат парите си на депозити с лихви под 2%, което води до "тиха загуба" заради инфлацията.

Скритата възможност: инвестиции и време

Финансовите експерти подчертават силата на дългосрочните инвестиции. Ето какво показва един прост пример:

Ако 30-годишен инвестира 300 лв./месечно в ETF-и със средна доходност от 7%, до 65 г. ще натрупа около 850 000 лв.

Това би осигурило доход от 2800 лв./месечно — над два пъти повече от очакваната държавна пенсия.

Времето е по-важно от сумата:

Начало на инвестиция

Вноска/месец

Натрупана сума на 65 г.

На 25 г.

200 лв.

~500 000 лв.

На 45 г.

500 лв.

~240 000 лв.

Какво може да се направи?

Втори и трети стълб: Използване на данъчни облекчения и ефекта на сложната лихва.

Инвестиции: Взаимни фондове, ETF-и, дивидентни акции.

Недвижими имоти: Традиционен актив, но с рискове — поддръжка, демографски спад.

Изборът е личен

Българите имат избор — да оставят бъдещето си в ръцете на НОИ или да поемат лична отговорност. Пенсионирането не е въпрос на възраст. То е въпрос на подготовка.

