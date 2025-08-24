Хиляди добри хора за ден събраха парите за лечение на 12-годишния Николай

Кадър БТВ

Вълна от съпричастност за 12-годишният Николай Симеонов от Севлиево, за който ви разказахме, че страда от тежко заболяване.

Благодарение на хиляди хора с добри сърца само за ден нужните средства за лечение бяха събрани.

12-годишното момче е с диагноза склеродермия, заболяване което засяга кожата, ставите и костите му. За спешна операция в Турция бяха нужни 24 000 евро.

Само ден след излъчването на репортажа по bTV сумата беше събрана.

„Благодаря на всички хора и се надявам да оздравея и да се върна пак на училище и да мога да играя футбол. Моят любим футболист е Роналдо и искам да играя като него“, благодари на всички 12-годишния Николай.

Днес момчето заминава за Турция, а утре му предстои операция.

„Сега тръгваме за Турция и ще бъде опериран на 25 август. Пожелавам си да оздравее Никито, да има много щастливо детство, да е здрав, да се радва на живота и благодаря на всички хора, които за един ден, за 24 часа подадоха ръка, защото това е чудо“, казва Ирина Костова, баба на момчето.

Ники и семейството му се надяват операцията да мине успешно, а възстановяването да е бързо, за да бъде готов да се върне в училище на 15 септември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!