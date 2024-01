Хиляди гледаха зарята във Варна

Снимки Булфото

Хиляди варненци и гости на града посрещнаха Новата 2024 година на площад "Независимост" със заря и музикална програма, предаде Moreto.net:

На специалната 3D LED сцена за доброто им настроение се погрижиха Мона, Виктория, а в 23 часа сцената бе завладяна от популярните изпълнители C-Block, които изпяха най-популярните си хитове - Keep Movin’, So Strung Out, Time Is Tickin’ Away, Broken Wings, We Believe и др.

Кметът на Варна Благомир Коцев пожела от сцената успешни и щастливи дни и заяви:

"Варна е най-хубавият град и това го казваме не само ние, варненци. От всички нас зависи да го направим отново първенец на българските градове."

На сцената се включи фолклорен ансамбъл "Варна", Тино, Стенли и още музиканти и изпълнители.



