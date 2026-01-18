Хиляди излязоха на протест в Нови Сад снощи
кадър: БНТ
Хиляди сърби се стекоха в Нови Сад снощи с искане за реформи и предсрочни избори.
Демонстрантите се обявиха за лустрация и прочистване на институциите от корумпирани хора. Според тях това е начинът да се възстанови доверието на обществото и ясно да се разграничи злоупотребата с власт от бъдеще, основано на върховенството на закона, предава БНТ.
Вече повече от година Нови Сад е център на национални протести, които започнаха след трагедията, при която загинаха 16 души след падане на козирката на жп гарата в града.
