Хиляди излязоха на протест в Нови Сад снощи

Хиляди сърби се стекоха в Нови Сад снощи с искане за реформи и предсрочни избори.



Демонстрантите се обявиха за лустрация и прочистване на институциите от корумпирани хора. Според тях това е начинът да се възстанови доверието на обществото и ясно да се разграничи злоупотребата с власт от бъдеще, основано на върховенството на закона, предава БНТ.

Вече повече от година Нови Сад е център на национални протести, които започнаха след трагедията, при която загинаха 16 души след падане на козирката на жп гарата в града.

