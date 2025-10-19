Хиляди излязоха на протест срещу Тръмп

Кадър БНТ,архив

В стотици градове в САЩ днес се проведоха демонстрации срещу президента Доналд Тръмп. Вторият национален протест под наслов "Без крале" се обяви срещу авторитарната политика на Тръмп, информира ДПА.

До средата на съботния ден организаторите заявиха, че милиони хора са взели участие в мирните демонстрации, провели се в повече от 800 американски града.

Според американската телевизия Си Ен Ен провелите се в САЩ протести днес са били 2500.

В Ню Йорк десетки хиляди се събраха по улиците до обяд. Протести имаше и в столицата Вашингтон, както и в Бостън, Атланта, Чикаго, Лос Анджелис и много други градове. В Питсбърг, Пенсилвания, хиляди хора излязоха по улиците, съобщи репортер на ДПА.

Митинги са се провели в по-малки градове като Бетезда в района на Вашингтон и окръг Сарасота във Флорида.

На уебсайта на "Без крале" се твърди, че администрацията на Тръмп "изпраща маскирани агенти" по улиците на САЩ, тероризира общности и арестува хора без издадени заповеди.

Организаторите на протестите също така обвиняват президента, че застрашава изборите, премахва здравните и екологични мерки и позволява на милиардерите да печелят, докато много семейства се борят с нарастващите режийни разходи.

"Президентът смята, че управлението му е абсолютно, но в Америка нямаме крале", заявяват протестиращите, допълва БТА.

В средата на юни за първи път се проведоха протести под наслова "Без крале", в които участие взеха няколко милиона души.

