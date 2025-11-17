Хиляди излязоха по улиците в Гърция

снимка: Taken by the uploader, w:es:Usuario:Barcex, Уикипедия

Хиляди излязоха по улиците на големи гръцки градове на 52-та годишнина от кървавото потушаване на студентския бунт в атинската Политехника.

В цялата страна се провеждат масови демонстрации в памет на десетките загинали по време на бунта срещу военната хунта. Заедно със сегашни студенти в демонстрациите участват хора на различна възраст, включително и ученици, но не и политици. Организаторите на демонстрациите предупредиха депутатите да не се включват в шествията, за да не се политизира годишнината, допълва БНР.

Преди точно 52 години танкове влизат в атинския университет, а днес студентите отново скандираха „Свобода,хляб,демокрация“.

В столицата над 5 хиляди полицаи охраняваха поход, който достигна американското посолство. Полицията спря отделна демонстрация пред посолството на Израел. 40 души бяха превантивно арестувани. До момента няма сблъсъци между протестиращи и полиция.

В Солун и Патра имаше напрежение, но полицията успя бързо да овладее ситуацията.

Протестни демонстрации се проведоха и по островите.

Все още центровете на градовете са блокирани от полицейски части. Спряно е и автомобилното движение.

