Хиляди изпълват Триъгълника на властта тази вечер

Очаква се нов епичен протест в София.

Всичко тръгна с внасянето на бюджета, който предвиждаше увеличение на данъци.

На фона на всички сътресения на политическата сцена и напрегнатия работен ден на депутатите в сряда, в който бюджетът претърпя серия от обрати, „Продължаваме Промяната – Демократична България“ призоваха от кулоарите българските граждани да се съберат на нов протест в Триъгълника на властта. Организаторите изтъкват като мотив, че управляващите са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков, пише Нова Варна.

Протест в Триъгълника на властта заради опит за гласуване на бюджета

Новият протест в Триъгълника на властта е реакция на обтегнатата ситуация около държавния бюджет. Според ПП-ДБ управляващите са направили пореден опит редовният бюджет, подготвен от кабинета на Росен Желязков, да бъде внесен за обсъждане и гласуване в пленарната зала. Именно този ход става причина за призива към гражданите да излязат на улицата и да изразят позицията си пред институциите.

Позициите на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП около бюджетната процедура

От ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ обясниха, че действията по отношение на бюджета представляват политически тест за народните представители от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Така бюджетната тема се превръща не само във финансов, но и в силно политически въпрос, свързан с позиционирането на партиите в пленарната зала.

Въпреки настоятелното искане на БСП да не се прави „нова крачка назад“, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене. Това решение затвърди временното решение за държавните финанси, но не успокои напрежението, нито спря обществената реакция, довела до поредния протест.

Удължителният закон за бюджета – временно решение с политическа цена

Гласуването на удължителния закон за бюджета на първо и второ четене поставя фокус върху отсъствието на окончателно приет редовен бюджет. Това временно решение, макар и да осигурява функционирането на държавата, продължава да разделя политическите сили и да провокира обществено недоволство, което отново се пренася на площада.

Реакция на институциите: Столична полиция в готовност

От Столичната полиция заявиха за Нова телевизия, че организаторите на протеста са уведомили общината за намерението си да проведат обществено събиране в Триъгълника на властта. Силовите органи вече са в режим на подготовка, за да осигурят необходимата организация и безопасност по време на гражданското недоволство.

По информацията, разпространена през националния ефир, уведомяването на институциите показва, че протестът ще бъде организиран по установения законов ред, а присъствието на полицията цели да гарантира обществения ред в центъра на София.

Политическо напрежение и граждански натиск в центъра на София

Поредният протест в Триъгълника на властта идва в момент на високо политическо напрежение, серия от обрати около бюджета и ясно заявен граждански натиск върху управляващите. Докато парламентарните сили спорят за това кой носи отговорност за ситуацията с държавните финанси, улицата отново се превръща в арена за изразяване на общественото недоволство.

Събитията около бюджета, удължителния закон и организирания протест в центъра на София очертават нов етап на конфронтация между институциите и гражданите, в който Триъгълникът на властта отново се превръща в символ на политическото напрежение в страната.

