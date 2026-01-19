Хиляди капсули райски газ окрити при спецакция в нощните клубове в Студентски град

снимка: МВР/Пиксабей

Акция на икономическа и криминална полиция по линия на разпространение на акцизни стоки без бандерол, наркотици, установяване на малолетни и непълнолетни без придружител, се проведе в малките часове на почивните дни, а обект на проверките бяха нощни клубове и дискотеки в Студентския град.

В хода на специализираната полицейска операция при проверката на един от нощните клубове, служителите на реда проверили и задния двор на заведението, където в контейнер намерили и иззели 2 500 г тютюн за наргиле без български акцизен бандерол, 10 кашона, съдържащи 6000 капсули диазотен оксид /райски газ/ и още 41 флакона/670 г от същото вещество. По случая е заведена преписка, работата по която продължава, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Пред друг нощен клуб били спипани двама мъже, докато изваждали 2 флакона с райски газ от автомобил.

При проверка на складово помещение в дискотека, служителите на реда иззели още 29 капсули с райски газ.

В съботната нощ пред нощен клуб полицаи от Детска педагогическа стая установили 9 непълнолетни без придружител, а следващата нощ, пред друга дискотека – още 7. Образувана е преписка, младежите са предадени на родителите, които са санкционирани с актове по Закона за закрила на детето, посочват от МВР.

