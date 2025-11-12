Хиляди медици в детското здравеопазване остават без увеличение на заплатите

Пекселс

Медицинска федерация „Подкрепа“ отправи предупреждение към властите за спешната необходимост от стратегически решения за гарантиране на достоен труд и адекватно възнаграждение на българските медицински специалисти.

В писмо до премиера Росен Желязков, министрите Теменужка Петкова и Силви Кирилов, председателя на Комисията по здравеопазване проф. Костадин Ангелов и Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините се посочва, че настоящите планове за увеличение на заплатите на медицинските специалисти по здравни грижи до 1550 евро (3030 лв) от 2026 г. не покриват около 7000 специалисти, работещи в детско и училищно здравеопазване.

Федерацията предупреждава, че липсата на финансов ресурс може да доведе до още по-голямо текучество и невъзможност за осигуряване на медицинска грижа в детски ясли, градини и училища, пише "Морето".

"И към днешна дата в голяма част от общините медицинските специалисти работят по график, чрез който един специалист „покрива“ с реално присъствие по 2-3 образователни институции за определени часове в определени дни от седмицата, а в останалото време децата и учениците в тези институции са без осигурената и уж гарантирана от закона медицинска грижа, дори в случаите, когато е нужно оказване на първа помощ, без да коментираме дейностите за постоянен здравен мониторинг, профилактика и ранна диагностика", се посочва в писмото.

Федерацията призовава за спешно преразглеждане на държавния бюджет и реално осигуряване на средства за всички медицински специалисти в системата.

