Хиляди мигранти нахлуха в испанския град Сеута

Кадър Х

Масово нахлуване на мигранти в испанския северноафрикански анклав Сеута доведе до претоварване на силите на реда. Стотици, а според някои оценки хиляди души, са преминали от мароканска територия през морето, съобщи испанската Гражданска гвардия, цитирана от „Ройтерс“, цитира БТА и Морето



Говорител на силите за сигурност заяви, че мигрантите „масово влизат от морето“ през вълнолома Тараджал, но не посочи точен брой на преминалите. Испанската държавна телевизия TVE съобщи, че между 2000 и 3000 млади мъже са пресекли границата, а агенция EFE информира, че част от тях са преминали и през оградите около анклава. Данните не са били независимо потвърдени от „Ройтерс“.







Видео кадри от района показват групи мигранти, които навлизат в Сеута, скандирайки „Да живее Испания“. Някои от тях са използвали надуваеми гуми и други спасителни средства, за да достигнат испанския бряг от мароканска страна.



Сеута и Мелиля са единствените сухопътни граници на Европейския съюз с Африка и от години са сред основните маршрути за мигранти, опитващи се да достигнат Европа.







Активистът за правата на мигрантите Закария Зароки сравни ситуацията с миграционната криза от май 2021 г., когато около 10 000 марокански и южноафрикански граждани преминаха в Сеута в рамките на няколко дни.



„Ситуацията остава извън контрол, докато говорим“, заяви Зароки, като допълни, че хора продължават да се събират край мароканския град Фнидек с намерение да преминат в анклава.



Масовото пристигане последва решение на Върховния съд на Испания от началото на месеца, според което мигранти, задържани в морето при опит да достигнат Сеута или Мелиля, не могат автоматично да бъдат връщани по специалния граничен режим за двата анклава.



„От решението на Върховния съд идваше бавно, но днес беше експлозия“, коментира представител на Гражданската гвардия.



Лидерът на Сеута Хуан Хесус Вивас поиска от правителството в Мадрид да обяви извънредно положение заради ситуацията. Регионалните власти настояха и за разполагане на армията за гарантиране на сигурността и затваряне на границата с Мароко.



Испанското вътрешно министерство съобщи, че работи съвместно с мароканските власти за ограничаване на незаконните преминавания. Според ведомството мрежи за трафик на хора използват съдебното решение, за да насърчават нови миграционни потоци.



По данни на регионалните власти само през последната седмица в Сеута по море са пристигнали над 1500 мигранти.

Редактор "Екип на Петел",

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