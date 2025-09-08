Хиляди на протест срещу Доналд Тръмп в Чикаго

Кадър БНТ

Хиляди излязоха на протест против американския президент Доналд Тръмп в Чикаго.

Причината са плановете на администрацията в Белия дом да разположи Националната гвардия в третия най-голям град в страната за борба с престъпността и нелегалната имиграция, предаде БНТ.

Местните власти заявиха, че ще се стигне до съдебна битка, ако това стане. Губернаторът на щата Илинойс съобщи, че се планират акции на имиграционната полиция през идните дни, които съвпадат с фестивали за мексиканския ден на независимостта. Във Вашингтон, където вече патрулират войници от Националната гвардия, също избухнаха многохилядни протести.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!