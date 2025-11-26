Хиляди на протест срещу бюджет 2026, блокираха Триъгълника на властта

Кадър Фб

Хиляди излязоха на протест, организиран от "Продължаваме промяната", срещу скоростното приемане на Бюджет' 2026 в центъра на София, пише OFFnews.bg

Гневът на протестиращите беше предизвикан от появата на култовия бял автобус, който паркира до входа на Народното събрание. Автобусът се превърна в символ преди години, когато депутатите на БСП бяха принудени на прибежки да се качат в подобен рейс, за да се спасят от народната "любов". Тогава протестите бяха насочени срещу отиващото си правителство на Жан Виденов.

Бял автобус се появи и при митингите срещу кабинета "Орешарски".

Още по обяд демонстранти се събраха пред сградата на бившия Партиен дом, за да следят обсъждането на проектобюджета в парламентарната комисия на голям екран.

По-късно следобед централният столичен булевард "Дондуков" беше блокиран, има и засилено полицейско присъствие.

Знакови лица на ПП като Николай Денков и Манол Генов призоваха протестиращите да се разпръснат и да заградят всички входове на НС.

Междувременно белият автобус даде заден, полицаите направиха жива верига между него и протестиращите. В отговор демонстрантите също направиха жива верига около сградата на парламента.

