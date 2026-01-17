Хиляди на протест в Дания и Гренландия заради претенциите на Тръмп

снимка: Пиксабей

Хиляди хора излязоха с датски и гренландски знамена в столицата Копенхаген и други градове, за да протестират срещу исканията на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия, предаде ДПА, цитирани от БТА.

„Посланието от Копенхаген е ясно като бял ден: Гренландия не е стока, която да купуваш и продаваш“, заяви столичният кмет Сисе Мари Велинг.

В град Орхус кметът Андерс Винерскьолд каза пред датската телевизия, че Гренландия „не е сама“.

Стотици хора се събраха и в главния град на арктическия остров Нук въпреки ниските температури, дъжда и заледените улици, за да подкрепят самоуправлението си, заплашено от САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Гренландците развяваха червено-белите си национални знамена и слушаха традиционни песни, докато вървяха през малкия център на Нук. Някои носеха плакати с послания като „Ние избираме нашето бъдеще“, „Гренландия не е за продан“ и „Гренландия вече е велика“.

Митингите се състояха часове след като двупартийна делегация американски конгресмени пристигна в Копенхаген в опит да увери Дания и Гренландия в подкрепата си след заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на страните, които не подкрепят претенциите на Вашингтон над стратегическия арктически остров.

През последните дни в Гренландия пристигнаха малък брой войници от европейски страни от НАТО. Германското Министерство на отбраната заяви, че контингентът на Бундесвера и неговите съюзници са на място за разузнавателна мисия, целяща да проучи условията за съвместни военни учения за укрепване на сигурността на острова. Норвегия, Швеция, Финландия, Великобритания, Франция и Нидерландия са сред страните, изпращащи военни контингенти на острова за участие в мисията под командването на Дания.

