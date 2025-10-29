Хиляди на протест в Испания

снимка, архив: Fotograccion

Хиляди ученици и родители демонстрираха в цяла Испания, за да поискат спешни мерки срещу тормоза в училище. Поводът е самоубийството на 14-годишно момиче, което е било жертва на системен тормоз от страна на съучениците си в училище в Севиля.

Под лозунга „Стига тормоз! Стига реч на омразата!“ младите хора излязоха по улиците на големите градове, настоявайки за прилагане на протоколи срещу тормоза и назначаване на повече психолози в училищата. Демонстрантите подкрепиха семейството на Сандра Пеня, 14-годишното момиче, което се самоуби преди две седмици в Севиля. Те поискаха по-голяма ангажираност и отговорност от училищата и публичните власти срещу тормоза, предаде БНР.

Съюзът на учениците, който организира демонстрациите, поиска незабавна оставка на борда на директорите на училището в Севиля и спиране на публичното му финансиране. Единодушното послание е, че училищните администрации трябва да въведат протоколи против тормоз и да поемат отговорност. Пред Министерството на образованието в Мадрид протестиращите запазиха минута мълчание в памет на Сандра Пеня и всички жертви на тормоза в Испания.

