Хиляди на протест в Марсилия

Хиляди граждани и десетки политици се събраха във френския град Марсилия, за да осъдят насилието на нарко престъпниците след бруталното убийство на 20- годишен младеж - брат на активист срещу наркотрафика.

В бели дрехи, с вдигнати високо ръце като знак за отхвърляне на насилието над 6000 души почетоха паметта на 20- годишния марсилец Мехди Касаси. Младежът беше убит на 13 ноември при стрелба, организирана от наркотрафиканти, припомня БНР.

Според полицията атаката е била за наказание на брата на жертвата, Амин Касаси, известен активист срещу наркотрафика. Многократно заплашван със смърт, Амин е под полицейска защита. В звукозапис, излъчен на митинга, той заявява, че няма да спре борбата си.

Множеството посрещна с аплодисменти майката и другите близки на загиналия. На митинга дойдоха десетки лидери на различни политически сили.

"Думите на опечаленото семейство трябва да отекнат в цяла Франция" - заяви социалистът Рафаел Глюксман.

"Няма да се уплашим" - каза и кметът на Марсилия Беноа Пайан.

