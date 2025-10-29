Хиляди на протест в Рига срещу изтегляне на Латвия от Истанбулската конвенция
снимка: Dezidor, Уикипедия
Хиляди хора излязоха днес да протестират в Рига срещу потенциално изтегляне на Латвия от Истанбулската конвенция за борба с насилието над жени и домашното насилие, предаде ДПА.
Демонстрантите призова балтийската страна да остане в споразумението на Съвета на Европа.
Според полицията демонстрацията е била една от най-големите в Латвия през последните години, като в нея са взели участие около 5000 души.
Протестиращите се събраха пред латвийския парламент, който наскоро одобри на първо четене законопроект на опозицията за изтегляне от Истанбулската конвенция, получил подкрепата и на една от трите управляващи партии.
Решаващото гласуване на второ четене ще бъде утре, предава БТА.
Латвия ратифицира Истанбулската конвенция миналата година, след дълъг обществен дебат.
Критиците и противниците на конвенцията са на мнение, че идеологическата ѝ основа противоречи на традиционните семейни ценности в Латвия.
