Хиляди на протест в Сърбия срещу Вучич: Много ранени

Няколко хиляди привърженици на сръбската опозиция излязоха на протест в Белград срещу вероятни измами на изборите, състояли се преди седмица. Това бе вече седмият такъв протест. Участниците в него искат анулиране на изборните резултати, те скандираха лозунги като "Вучич - крадец!", предаде Дойче веле.

Този път демонстрантите стигнаха до общината в Белград, в която искаха да проникнат. Силите на полицията използваха срещу тях сълзотворен газ. Както съобщават местните медии - 30 полицаи са били ранени, а над 30 демонстранти са били задържани.

По време на предсрочните парламентарни и местни избори в много градове, включително Белград, победа постигна Сръбската прогресивна партия. Дясно-националната партия на президента Александър Вучич взе 47 процента от гласовете.

Сръбската прогресивна партия спечели, макар и с малко и в столицата, като според опозицията това се дължи на масирани измами. Изборни наблюдатели и медии съобщиха за множество нередности. Така например автобуси докарали хора от сръбската част на Босна и Херцеговина да гласуват в Белград, макар да нямат това право. Редица опозиционни депутати излязоха в гладна стачка.

След изборите в Сърбия международна наблюдателска мисия съобщи за поредица "нередности", включително случаи на насилие, купуване на гласове и пълнене на урните с фалшифицирани бюлетини. В неделя Вучич за пореден път отхвърли обвиненията в избори измами. По неговите думи вчерашната атака била планирана, имало твърди доказателства, че това е така. "Революция обаче няма", подчерта президентът.

The protesters are breaking the windows and throwing torches at the City Assembly building, trying to enter. The building is full of police forces which are dropping occasional tear gas at the protesters. 👇 pic.twitter.com/qF1jiudflz