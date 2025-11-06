Хиляди на протест в Сърбия

кадър: БНТ

Десетки хиляди привърженици и противници на сръбския президент Александър Вучич се събраха тази вечер на две отделни демонстрации пред парламента в Белград.

Проявите бяха организирани дни след първата годишнина от рухването на козирка на гарата в Нови Сад с 16 жертви. По повод подкрепата от неговия лагер държавният глава заяви в Инстаграм, че се гордее със Сърбия.

Критиците на властта изразиха подкрепа за Диана Хърка - майка на една от жертвите в Нови Сад, която започна в неделя гладна стачка с искане виновните за трагедията да бъдат изправени пред съда, предава БНТ.

За антиправителствения лагер днешното събиране на привърженици на Вучич пред почернена майка е срам и подигравка със скръбта ѝ.

