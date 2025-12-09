Хиляди пенсионери няма да получат реалната си пенсия през 2026 г.

Пиксабей

Осигуровките за пенсии няма да се вдигат през 2026 г. Самите пенсии пък ще се осъвременят от 1 юли по швейцарското правило, а предварителните сметки показват, че това ще е между 7 и 8%. Това предвижда прекроеният бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. , който бе приет на първо четене в бюджетната комисия.

От 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата за страната ще е 620,20 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект на бюджета на ДОО за 2026 г., каза управителката на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова-Начева.

Минималната пенсия ще се вдигне до 346,87 евро. Таванът на пенсиите обаче ще остане без промяна - 1738,40 евро. Така 15 хил. души няма да получават реалните си размери, защото ще бъдат ограничени от него. На комисията Ася Гонева от КНСБ призова да се помисли и за неговото увеличение, защото така хората се демотивират да се осигуряват на максималните си доходи допълнително. Нека да направим усилие, за да могат 6200 души да получат своята истинска пенсия и да потиснем този ръст до около 8000 души. Това ще струва само 9 млн. евро, каза Гонева пред комисията.

