Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес

Пекселс

Хиляди заминаващи полети ще бъдат отменени днес на две големи белгийски летища заради национална стачка.

Летището в Брюксел съобщи, че отменя всички заминаващи полети, някои от пристигащите също ще имат забавяне или промяна в графика.

Белгийски профсъюзи се обединиха да протестират срещу плановете на правителство да направи промени в пенсиите и заплатите на фона на нарастващия бюджетен дефицит на страната. Градският транспорт също ще бъде засегнат от протестните действия, предаде БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!