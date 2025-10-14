реклама

Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес

14.10.2025 / 07:07 0

Пекселс

Хиляди заминаващи полети ще бъдат отменени днес на две големи белгийски летища заради национална стачка.

Летището в Брюксел съобщи, че отменя всички заминаващи полети, някои от пристигащите също ще имат забавяне или промяна в графика.

Белгийски профсъюзи се обединиха да протестират срещу плановете на правителство да направи промени в пенсиите и заплатите на фона на нарастващия бюджетен дефицит на страната. Градският транспорт също ще бъде засегнат от протестните действия, предаде БНТ.

 

