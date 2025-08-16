Хиляди празнуваха Деня на Варна на Пантеона

снимки Община Варна

Хиляди варненци и гости на града отпразнуваха деня на морската столица и един от най-големите християнски празници – Успение Богородично, с богатата и разнообразна програма, осигурена от Община Варна. Кулминацията в нея бе мащабният празничен концерт, който за втора поредна година се провежда край Пантеона в Морската градина. Това съобщиха от община Варна.

Малко след 20:00 ч. на сцената излезе Венцислав Роланд – VenZy - хип-хоп и R'n'B изпълнител и музикален продуцент, който през изминалата вечер беше и водещ на шоуто. Италианецът с български произход DJ Fabrizio Parisi - автор и продуцент на част от най-обичаните денс парчета в родния ефир за последните години и Тихомир Митов – Timas, един от най-талантливите млади поп изпълнители, подгряха публиката със стилови комбинации от поп, латино ритми, електронна и денс музика.

Любиката на Варна – DARA, поднесе на публиката едночасово шоу с най-големите си хитове преди празничната заря в 23:00 ч.

Тази година, поради задържането на кмета Благомир Коцев, варненци бяха приветствани от изпълняващия функциите Павел Попов. Той поздрави съгражданите си и напомни, че Варна е люлка на древни цивилизации и миналото и настоящето на града дават поводи за гордост, където и да сме по света.

Ако има едно нещо, което обединява всички варненци – в миналото и сега, това е нашата жажда за свобода. Преди малко повече от месец обаче свободата беше отнета от нашия кмет Благомир Коцев. Направиха го сили, които не желаят доброто на града ни. Те не искат варненци да са свободни, а искат друг да решава вместо тях. Не искат варненци да са единни, а да са озлобени един срещу друг. Успяха да отнемат свободата на Благо, но не могат да му отнемат приятелството и любовта ни, защото той е един от нас - варненец, който се гордее с града ни, както всички нас, каза Попов по време на обръщението си.

Изолацията, в която го поставиха неприятелите на Варна, е предизвикателство за целия град – предизвикателство, през което можем да преминем само по един начин - обединени. Вярвам, че това сме се събрали да отбележим тук в деня на Богородица, в Деня на Варна. Събрали сме се да празнуваме свободата, която носим в сърцата си. Нека бъдем обединени в тържеството си, призова от сцената Попов.

Голямата музикална звезда в безплатната програма на концерта беше световноизвестният изпълнител DJ BoBo (Петер Рене Бауман). Роденият в Швейцария продуцент, композитор и изпълнител е сред най-популярните лица на европоп и евроденс сцената през 90-те години, с милиони продадени албуми по света.

