Хиляди празнуват 24-ти май в центъра на Варна

снимки: Булфото

73 блока с представители на детски градини, начални, основни, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, както и културни и научни институти ще се включат в тържественото общоградско шествие по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Организатори на събитията са дирекциите „Образование и младежки дейности“ и „Култура и духовно развитие“ към Община Варна.



Празничната започнав 10:00 ч. на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, където е предвидена фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави. На изградената за събитието сцена срещу Катедралния храм „Успение Богородично“ ще присъстват носители на Награда „Варна“ в областта на образованието, науката и културата през годините.



Празничното шествие ще потегли под звуците на химна на българската просвета „Върви, народе възродени“ в изпълнение на духовия оркестър на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ и мажоретния състав на училището. След тях ще премине знаменен блок с български знамена, носени от 40 момчета от Варненската морска гимназия „Николай Чудотворец“, икона на светите братя и букви с надпис „Варна – знание и бъдеще“.Шествието ще бъде водено от официалните гости. След тях ще преминат ученици и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които честват своя патронен празник, следвани от училищата – носители на „Награда Варна“ – Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, Професионалната гимназия по туризъм „Асен Златаров“ и СУ „Любен Каравелов“.





Следват училищата, които през учебната година отбелязват юбилеи и годишнини – ОУ „Панайот Волов“ – 145 години, ОУ „Константин Арабаджиев“ – 115 години, ПГЧЕ „Йоан Екзарх“ – 70 години, и СУ „Елин Пелин“ – 65 години. След тях ще шестват блоковете на центровете за специална образователна подкрепа, културните институции, както и всички варненски училища и университети. В същото време по бул. „Вл. Варненчик“ ще бъдат разположени и блоковете на детските градини в морския град.





Шествието ще се движи в двете платна на бул. „Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Сливница“, където също ще бъде издигната голяма трибуна, от която ще бъдат обявявани преминаващите образователни и културни институции в присъствието на официалните гости.



След преминаването пред сградата на Община Варна част от блоковете ще продължат по бул. „Осми Приморски полк“, а други – по бул. „Сливница“ и близките улици „Братя Миладинови“ и „Македония“.



В 12:00 ч. пред входа на Морската градина ще започне концерт с участието на фолклорен ансамбъл „Варна“.



Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!