Хиляди протестираха в Германия срещу ситуацията в Северна Сирия

Хиляди хора се стекоха снощи на демонстрация в германския град Бон, за да изразят протеста си срещу ситуацията в Северна Сирия, предаде ДПА.

Около 15 000 демонстранти се събраха в парка Хофгартен в Бон на прокюрдски митинг, съобщи полицията.

Неколкостотин полицаи са охранявали демонстрацията, която „е протекла без значителни смущения“, според изявлението на полицията.

През последните седмици в Северна и Източна Сирия се води битка за власт, влияние и контрол на територии между правителствените сили и оглавяваните от кюрдите Сирийски демократични сили, посочва ДПА, цитирани от БТА.

Преди два дни Сирийските демократични сили обявиха ново споразумение с централното правителство в Дамаск, целящо да стабилизира примирието, което сложи край на седмици на сражения, и да очертае стъпките към постепенна интеграция.

