Хиляди протестиращи вървят пеша към Нови Сад

кадър: Бтв

В събота се навършва една година от срутването на козирката на гарата в града, където загинаха 16 души. Трагедията предизвика нестихваща вълна от протести в страната срещу президента Александър Вучич и неговата партия.

Протестиращите настояват за съд на виновните и за оставка на цялото правителство, допълва Бтв.

Освен големия протест, в събота, в Нови Сад ще се проведе и възпоменателна служба, в памет на жертвите.

