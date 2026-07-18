Хиляди протестират в Киев срещу уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров

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Хиляди хора излязоха на протест вчера вечерта в Киев срещу уволнението на популярния министър на отбраната Михайло Федоров с решение на президента Володимир Зеленски като част от промени в правителството, предизвикало разделение в страната, предаде Франс прес. Отстраняването му разкри признаци на разногласия във висшето военно ръководство на Украйна относно начина, по който се осъществяват военните операции, посочва агенцията.

За втори пореден ден протестиращите се събраха в украинската столица, като вееха украински знамена и издигаха плакати. "Върнете Федоров!", пишеше на един от плакатите, друг призоваваше властите "да уважават и да се съобразяват с народа", на трети се четеше "Автосаботаж", разказа кореспондент на АФП, цитира БТА.

Федоров - реформатор, привърженик на използването на високите технологии на бойното поле - се ползва с широка популярност сред украинското общество и с подкрепата на западните съюзници на Украйна. Той обяви оставката си в сряда, по-малко от шест месеца след назначаването си начело на министерството на отбраната, като обясни, че е влязъл в конфликт с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски, който предпочита по-традиционен подход към военните операции.

Президентът Зеленски не даде ясни обяснения за решението си да замени Федоров, но заяви, че целта му е да запази единството на военното командване в условията на продължаващата война с Русия.

Михайло Федоров бе временно заменен от Евген Хмара - слабо познат в политическите среди служител на украинските служби за сигурност (СБУ). Предстои парламентът да се произнесе по промените, но заседание за момента не е насрочено.

Повече от хиляда души протестираха в четвъртък в Киев и други украински градове с искане Федоров да бъде върнат на поста си.

Редактор "Екип на Петел",

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