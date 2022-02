Хиляди протестират в Русия срещу войната на Путин. Стотици са арестувани

Кадър Регип Сойлу

В Русия текат нови протести. Милиони руснаци се събудиха в шок от унеса тази сутрин невярващо, че управникът им в Кремъл е започнал война срещу близка страна.

Хората не могат да повярват, защото довчера информационната машина на Кремъл се кълнеше, че не планира атака, което заблуди и собственото си население.

Избухнаха спонтанни протести.

Look at the size of anti-war protestors in St Petersburg, Russia. Wow pic.twitter.com/dHg9Uwt9RQ