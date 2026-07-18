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Хиляди са без питейна вода в Иран след американски удари

18.07.2026 / 13:54 0

Пиксабей

Снабдяването с питейна вода е прекъснато за най-малко 10 000 души по иранското крайбрежие е прекъснато след американски удари в южната част на страната, предаде ДПА, като се позова на официални източници.

Причината е обстрела на инсталация за обезсоляване на морска вода в крайбрежния район Джаск, съобщи правителствената пресслужба, позовавайки се на водоснабдителното дружество на провинция Хормозган. Според информацията са засегнати около 20 крайбрежни села, предаде БТА.

Американската армия заявява, че атакува цели в южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Но местни жители и ирански журналисти в социалните мрежи съобщават и за удари по цивилни обекти, включително мостове, пътища и критична инфраструктура.

При температури над 40 градуса, атаките срещу водоснабдяването са особено тежки за населението, отбелязва ДПА.

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Коментари
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kris (преди 31 секунди)
Рейтинг: 636454 | Одобрение: 125524
Хе, хе....Ние тук без американски удари стоим с дни без вода в определени райони !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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