Хиляди са жертвите на горещите вълни в Европа

15 000 жертви на "тихия убиец" в европейските градове. Такива са предварителните данни от британско проучване за броя на смъртните случаи, причинени от климатичните промени и горещите вълни през отиващото си лято.

Проучването обхваща данни от 854 европейски градове. Изводите от него сочат, че продължителните периоди с високи температури са основна причина за смъртта на 68 процента от 24-те хиляди души, починали през най-горещите летни месеци, съобщава БНТ.

Според Службата за климатични промени "Коперник" на ЕС, Европа се затопля два пъти по-бързо от световния среден показател от 80-те години насам.

