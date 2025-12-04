Хиляди варненци осъмнаха без вода

Пиксабей

Поради авария без вода от 23:00 ч. вчера , ще бъдат абонатите на част от квартал "Христо Ботев".

ВиК аварията е засегнала също абонатите в кв. "Погребите", заключени между: ул."Тодор Влайков", ул."Кракра", бул."Христо Ботев", ул."Девня" и фабрика "Христо Ботев".

Очаква се водопозаването да бъде възстановено до около 12:00 ч. днес, 4 декември, посочват от "ВиК Варна"

