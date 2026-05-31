Химически разлив в САЩ уби 11 работници, телата им бяха издирвани с дни

Снимка Пиксабей

Броят на загиналите след разрушаването на химически резервоар в американския щат Вашингтон достигна 11 души. Спасителните екипи откриха телата на всичките 9 изчезнали работници, съобщиха властите в събота, цитирани от Ройтерс.

Първоначално бяха потвърдени 2 жертви, след като във вторник се срути резервоар, съдържащ т.нар. „бяла луга“ (white liquor) – химически разтвор от натриева основа (натриев хидроксид) и натриев сулфид, използван при производството на целулоза за хартия.

Инцидентът е станал в производствената база на компанията Nippon Dynawave Packaging.

Издирването на изчезналите продължи през цялата седмица, докато спасителните екипи работеха сред отломките във вътрешните части на обекта и използваха дронове за оглед на периметъра на площадката, съобщи заместник-началникът на пожарната служба Cowlitz 2 Fire & Rescue Кърт Стич.

Разрушеният резервоар е съдържал около 3,4 милиона литра бяла луга. Изследванията са потвърдили, че част от химикалите са попаднали в близката река Колумбия, съобщиха официални представители. Въпреки това до момента не са установени „неблагоприятни последици за здравето“ по отношение на качеството на въздуха или на питейната вода в град Лонгвю.

Японската компания Nippon Paper Industries - вторият по големина производител на хартия в Япония по приходи от продажби, придоби завода в Лонгвю от базираната в Сиатъл дърводобивна компания Weyerhaeuser за 225 милиона долара. През 2016 г. тя създаде изцяло притежаваното си дъщерно дружество Nippon Dynawave Packaging, което управлява предприятието, пише btvnovinite.bg.

