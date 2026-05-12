Химикали, излети в канализацията, може да са довели до взрива край детска градина в Горна Оряховица

Снимка: Областна администрация - Велико Търново

Областният управител на Велико Търново - Валентин Михайлов, разпореди незабавна проверка от всички институции заради взрива край детска градина „Детски свят“ в квартал „Калтинец“ в Горна Оряховица.

Инцидентът е станал около 12 ч. Проехтял силен тътен, който изкъртил металните капаци на шахти по близката улица. Предизвиканият трус разлюлял и сградата на детската градина. От персонала незабавно подали сигнал на телефон 112. За случая бе уведомен и областния управител.

Валентин Михайлов веднага сигнализира институциите като на местопроизшествието след минути са се озовали екипи на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ, ВиК „Йовковци“, ръководството на Община-Горна Оряховица, съобщават от Областната администрация на Велико Търново. На мястото на инцидента са пристигнали директорите на ОДМВР-Велико Търново-старши комисар Мариян Лонгинов и на РДПБЗН-Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев.

Областният управител е разговарял лично и с управителя на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев, както и с ръководителя на РИОСВ - Станимир Станчев, уведомена е и д-р Красимира Иванова, директор на РЗИ-Велико Търново, които веднага са реагирали.

За щастие, пострадали няма. Предприета била евакуация на детската града като на безопасно място били изведени 53 деца и десетина души персонал. Родителите са прибрали децата си, а районът около заведението бил отцепен.

В момента се извършват огледи и се води разследване за причините за взрива. Установено е, че той е станал в канализацията на квартала.

Първоначално сигналът е бил за паднала противоградна ракета, изстреляна, за да разбива градоносни облаци.

Експертите обаче открили, че вероятно става дума за излети в градската канализация химикали и вследствие на това е възникнала е химична реакция, която е предизвикала експлозията.

„Продължава разследването. В момента се изяснява кои предприятия в града ползват въпросната канализация. Обследват се картографски планове на района. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват“, споделиха представителите на специализираните ведомства.

„Очаквам бързи резултати от разследването и разкриване на причината за взрива и виновните лица“, заяви Валентин Михайлов.

