Хиновски: Очаквах по-високо повишаване на цената при тока и парното

По-високите цени за ток и парно от 1 юли ще донесат допълнителен натиск върху бюджета на домакинствата. Според разчетите на КЕВР токът ще поскъпне с средно с около 3%, а парното - с около 5%.

„Това е един естествен ход на пазарната икономика. Очаквах дори по-високо повишаване на цената и при тока, и при парното, защото дружествата поискаха повече“, каза в „Тази сутрин“ Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум.

„Расте природният газ, всички кризи в света се отразяват. Растат разходите за ремонти на дружествата. Емисиите на въглеродните квоти са все още високи“, коментира той.

По думите му тези ценови удари се отразяват основно на бедните хора. Те не могат да си направят фотоволтаик, нито да си инсталират термопомпа.

Затова според него акцентът в част от енергийната политика трябва да бъде върху подпомагането на енергийно бедните домакинства.

„Безспорно голям минус в енергийната ни политика е липсата на акцент върху качеството на електроенергията. Това е тежък хроничен проблем, защото е свързано с тежки инвестиции и нов натиск върху цената на електроенергията“, посочи Хиновски.

„Трябва да се акцентира и върху това, не само върху цената. Безспорно е несправедливо – плащаш си, а получаваш некачествена електроенергия“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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